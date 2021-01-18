إندونيسيون يفضلون تطبيقا تركيا على "واتسآب"

بدأ أشخاص من جميع مناطق إندونيسيا في التبديل إلى تطبيق الاتصالات والمراسلة التركي "بيب" BiP، وسط مخاوف بشأن حماية الخصوصية على "واتسآب".

ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الاثنين، عن الأستاذ هيريانتو، الذي يستخدم اسمًا واحدًا فقط، وهو مدرس في مقاطعة جاوا الوسطى، إنه بدأ في استخدام التطبيق التركي لأنه يحتوي على خدمة مكالمات فيديو عالية الجودة أفضل من "واتسآب".

وقال إن "بيب" يسمح بمحادثات جماعية لما يصل إلى 1000 شخص والاشتراك في قنوات مختلفة.

وأكد هيريانتو لوكالة "الأناضول" عبر التطبيق "هذا مناسب لمن يديرون شركة".

ووفقا له، فإنه فخور باستخدام نموذج "بيب" لأنه صنع في تركيا وهي دولة مسلمة. وأضاف: "أوصيت أصدقائي بالتبديل إلى "بيب".

وقال الصحفي محمد ناشر المقيم في سورابايا، لـ"الأناضول"، إن التطبيق مثير للاهتمام لأنه يحتوي على العديد من الميزات مثل الوضع المظلم ويدعو المستخدمين للدردشة مع بعضهم بعضا من خلال تقديم إشعارات دردشة عشوائية للمستخدمين الجدد.

كما أشاد أحمد فيشال فهمي، اختصاصي التخدير في مقاطعة جامبي، بمبادرة تركيا، وقال إن "بيب" لديها جودة فيديو أفضل وخطوط أسهل في القراءة من "واتسآب".

ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يزال من الصعب على بعض أرقام المشغلين إرسال التحقق عبر الرسائل القصيرة لتسجيل حساب.

وأضاف فهمي لوكالة "الأناضول": "لا توجد ميزات نصية للتنسيق مثل الخط الغامق والمائل وغيرهما. ولا توجد ميزة بث مباشر على يوتيوب بعد".

قال الطبيب إنه إذا تمكنت "بيب" من تسريع تقنيتها بسرعة، فليس من المستحيل أن يستوعب التطبيق نظام دفع رقمي مقبول في جميع أنحاء العالم أو على الأقل في البلدان الإسلامية.