سعودي يطلب من زوجته اقتراض مبلغ كبير للزواج عليها

تقدمت سيدة سعودية لمكتب محاماة للاستفسار فيما إذا كان بإمكانها رفع قضية على زوجها الذي ادعت أنه أقنعها بأن تأخذ القرض لتساعده وقالت إن النتيجة كانت أنه تزوج عليها بعد ذلك.

وبحسب "الوطن" السعودية، قام الرجل بخداع زوجته من خلال إقناعها أنه بحاجة لقرض قيمته 120 ألف ريال لتسديد ديونه.

وقالت الصحيفة أن الزوجة علمت من إحدى قريباتها أن زوجها تزوج عليها بعد القرض، مما دفعها لمواجهته ولكنه أنكر في البداية.

وتواصلت السيدة مع مكتب محاماة للاستفسار بشأن رفع قضية على زوجها الذي تزوج من أخرى بعد أن خدعها حسب قولها بأخذ قرض شخصي بقيمة 120 ألف ريال ومساعدته في تسديد مديونية عليه، حيث كان يدعي أنه مهدد بإيقاف خدمته، بالتالي قامت بأخذ القرض وإعطائه من أجل التسديد.

وبينت أنه بعد مرور عدة أسابيع علمت عن طريق إحدى قريباتها أن زوجها حدد زواجه خلال أشهر، مما دفعها لمواجهة الزوج بذلك لكنه أنكر في البداية وبعد إصرار لمعرفة صحة ذلك اعترف أنه سيتزوج قريبا.

وبعد مطالبتها أن يدفع لها 120 ألف ريال القرض الذي أخذته من أجله أنكر ذلك مما دفعها للتوجه لمكتب محاماة لمعرفة موقفها القانوني في رفع قضية عليه بفسخ النكاح والمطالبة بإرجاع المبلغ الذي أخذه منها.

بدوره أكد المحامي عاصم الملا أنه لا يمكن للزوجة رفع قضية فسخ نكاح إلا في حالة توفر الشروط التي توجب ذلك، ويوجد هناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تكون إحدى الطرق لفسخ النكاح منها وجود عيب في أحد الزوجين وإخفائه عن الطرف الآخر أثناء عقد النكاح، فهنا يحق للطرف الآخر رفع قضية فسخ النكاح في حالة اكتشاف ذلك، كذلك في حالة عدم مقدرة أحد الأطراف على تحمل المسؤولية سواء النفقة أو غيرها، وكذلك إذا كان عقد الزواج ناقصا لأحد شروطه التي لا تتم إلا به كعدم وجود شهود أو ولي أمر.