الهلال السوداني يشكر تركي آل الشيخ لمساهمته بنقل لاعب إنتر ميامي إليه

تقدم مجلس الإدارة في نادي الهلال السوداني، يوم الثلاثاء، بالشكر إلى تركي آل شيخ، الرئيس الفخري للنادي، بسبب مساهمته في التعاقد مع اللاعب الدولي الجامايكي ألفاس باول.

وجاء الشكر الموجه من نادي الهلال، بعد إعلانه التعاقد الرسمي مع الدولي الجامايكي ألفاس باول، قادما من صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وفي بيان صادر عن النادي السوداني عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أشار نادي "الهلال" أكمل "تعاقده مع نجم منتخب جامايكا ألفاس ألفيس باول، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لموسم إضافي".

وبحسب موقع "العربية" تقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للنادي، الذي تكفل بقيمة الصفقة كاملة.

ويلعب الجامايكي ألفاس باول (26 عاما) في مركز الظهير الأيمن، ويجيد اللعب في قلب الدفاع.

وبدأ باول مسيرته في الدوري الجامايكي، قبل أن يلعب في عدة أندية أميركية كان آخرها نادي، إنتر ميامي، بالإضافة إلى ذلك شارك مع منتخب بلاده في 49 مباراة.