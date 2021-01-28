منح هند صبري وساما من درجة ضابط... صور

منح ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، الفنانة التونسية هند صبري وسام الفنون والآداب الفرنسي بدرجة ضابط.

وجاء منح الوسام للفنانة التونسية في احتفال أقيم بمقر السفارة الفرنسية بحي جاردن سيتي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت هند صبري عبر صفحتها على "فيسبوك" قائلة: "فخورة بحصولي على وسام الفنون والآداب الفرنسي من درجة ضابط. بعد حصولي عليه عام 2014 من درجة فارس. شكرا للجمهورية الفرنسية ولسعادة سفير فرنسا. ولعائلتي وجمهوري وأصدقائي وأعدكم أن أستمر في محاولة إسعادكم".

وهنأت النجمة التونسية المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي، وذلك لحصوله على رتبة فارس الفنون والآداب للجمهورية الفرنسية في نفس الاحتفال.