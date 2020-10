هند صبري تنعى "فنانة تونس الأولى"

View this post on Instagram

رحلت اليوم واحدة من ايقونات الفن التونسي والعربي .. رحلت من أعطاها الاديب الكبير يوسف ادريس لقب #فنانة_تونس_الاولى. رحلت الفنانة والمطربة الكبيرة #نعمة بعد 360 اغنية. الغناء التونسي اليوم يتيم. الله ينعمك يا #نعمة.