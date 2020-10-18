هند صبري تنعى "فنانة تونس الأولى"

نعت الفنانة التونسية، هند صبري، اليوم الأحد، مواطنتها المطربة التونسية نعمة، التي توفيت بعد صراع مع المرض عن 86 عاما.

وعبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، قالت هند صبري: "رحلت اليوم واحدة من أيقونات الفن التونسي والعربي، رحلت من أعطاها الأديب الكبير يوسف إدريس لقب فنانة تونس الأولى".

وتابعت: "رحلت الفنانة والمطربة الكبيرة نعمة بعد 360 أغنية. الغناء التونسي اليوم يتيم".

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الثقافية التونسية، فإن الفنانة التونسية نعمة هي أصيلة قرية أزمور واسمها الحقيقي حليمة الشيخ، لكن الموسيقار صالح المهدي غيّر اسمها ولقبها باسم فني "نعمة".

وأضاف البيان أن الفنانة التونسية نعمة، عاشت طفولتها في قريتها قرب أهلها ثم انتقلت إلى العاصمة، حيث أقامت في نهج الباشا في بيت قريب من بيت الرصايصي الذي كان يعتبر آنذاك بمثابة استوديو الفن.

وتابع أن الراحلة بدأت الغناء في سن الـ11 من عمرها بأغنية "صالحة" و"مكحول نظارة" ثم غنّت لأول مرة أمام الجمهور في حفلة خيرية لفائدة جمعية المكفوفين، ما أهلها لتصبح إحدى مطربات فرقة الرشيدية.

وأشار البيان إلى أن الفنانة التونسية نعمة التحقت بالإذاعة الوطنية كمطربة رسمية في سنة 1958، وكانت فرقة الإذاعة تضم آنذاك أسماء كبيرة مثل صليحة وعليّة.

وذكرت وزارة الشؤون الثقافية التونسية أن رصيد نعمة الغنائي يتجاوز 360 أغنية، ولحّن لها أشهر الفنانين من تونس، مثل خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وقدور الصرارفي وعبد الحميد ساسي، وسيد مكاوي من مصر وحسن العريبي من ليبيا وغيرهم.