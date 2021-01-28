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    فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020

    طالب طب يمني يساعد أطباء مدينة روسية في حربهم ضد فيروس "كورونا"

    © Sputnik . Iliya Pitalev
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    يبدأ عمله في الساعة الثامنة صباحا، مرتديا ملابس خاصة واقية، ليدخل الى "المنطقة الحمراء" المخصصة لمرضى "كورونا". يشارك اليمني اسكندر الشدادي، طالب السنة الرابعة بكلية الطب، في أوقات فراغه أطباء كالوغا الروسية في محاربة الفيروس.

    هذا وتحدث الشدادي عن تجربته في العمل بمشفى كالوغا الإقليمي في 19 نوفمبر من العام الماضي، قائلا " في نهاية شهر مارس، رأيت على  موقع التواصل الاجتماعي فكونتاكتي سجلا يطلب المساعدة في مستشفى المدينة رقم 2 "سوسنوفايا روشتشا". والتي تم تجهيزها لعلاج مرضى فيروس كورونا حصرا. سوية مع أخي، اشتركنا كمتطوعين، ولمدة ثلاثة أيام متتالية ساعدوا في تفريغ السيارات من الإمدادات الأساسية كالأقنعة، وأجهزة التنفس الصناعي، والمطهرات".

    مضيفا "اتبعنا تدريبات خاصة واستمعنا إلى دورة محاضرات وتلقينا تعليمات. اجتزنا الاختبارات وحصلنا على الشهادات. كنا جميعًا مستعدين جيدًا للتعامل مع المرضى المصابين."

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    وحول مدة العمل قال الشدادي "في يوم العمل أعمل 12 ساعة تقسم على ست ساعات عمل وبعدها استراحة لست ساعات وبعدها ست ساعات عمل، على أن أعود للعمل بعد يومين".

    كما وتحدث الشدادي عن فكرة التوجه للعمل في المشفى، قائلا "أدركت أنه لا يمكنني الجلوس. لم يكن هناك أدنى شك في أنني لن أساعد في مكافحة الوباء. علاوة على ذلك، هذه هي وظيفتي، أن أكون طبيبا وأساعد الناس. هذا هو خياري الواعي والطوعي.لا يهم في أي بلد يتم علاج المرضى، في روسيا أو في المنزل أو في أي مكان آخر. إن فيروس كورونا مشكلة عالمية لا يمكن معالجتها إلا معا".
    وحول الصعوبات التي يواجهها في المشفى قال الشدادي " كل يوم صعب ومهم بطريقته الخاصة. يتم قبول المرضى وخروجهم من المستشفى يوميًا. يجب تجاوز الجميع، والتساؤل، والاستماع إليهم. ثم نملأ اليوميات.الآن أعمل في قسم القبول، على الرغم من أنني ما زلت أتابع المرضى في الغالب"، بحسب ما نقل موقع nedelya40.

    وفي النهاية توجه الشدادي بالشكر لموظفي المنطقة الخاصة بعلاج مرضى كورونا ومديرة الجامعة التي يدرس بها، على ثقتهم ومنحه فرصة المساهمة في العمل بهذا المكان.

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    الكلمات الدلالية:
    طبيب, روسيا, فيروس كورونا
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