اكتشاف مرض قاتل ليس له دواء يسببه التدخين

المدخنون الحاليون والسابقون معرضون لخطر الإصابة بحالة مرضية تسمى التليف الرئوي، لكن الكثيرين لا يدركون الخطر، وفقًا لمؤسسة "لانغ فيبروسيس فونديشين" (Lung Fibrosis Foundation).

وبحسب موقع "ميديك فوريوم"، فإنه لا يوجد علاج لهذا المرض.

ووجدت دراسة مؤسسية حديثة أن أكثر من 80٪ من المدخنين ليسوا على دراية بالتليف الرئوي. واعتبر الموقع أن هذه الإحصائية مقلقة بين مجموعة متأثرة بشكل غير متناسب بالمرض.

غالبًا ما يعرف المدخنون أن تعاطي التبغ يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن وانتفاخ الرئة. وقالت الدكتورة إيمي حجاري كيز في بيان صحفي من المؤسسة:

"لأن المدخنين يعانون من أعراض مزمنة مشابهة لأعراض التليف الرئوي، مثل السعال الجاف والمستمر، فمن المهم أن يناقشوا التليف الرئوي مع أطبائهم".

وأكدت المؤسسة أنه لم يفت الأوان بعد للإقلاع عن التدخين. يمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى تحسين الصحة العامة ونوعية الحياة في أي عمر عن طريق الحد من فقدان وظائف الرئة الأساسية بمرور الوقت وزيادة سعة الرئة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات الأكسجين في الدم. يمكن أن يقلل الإقلاع عن عادة التدخين من التهاب مجرى الهواء، والذي قد يستغرق شهورًا أو حتى سنوات.

التدخين ليس السبب الوحيد لتليف الرئة. تشمل عوامل الخطر الرئيسية الأخرى ما يلي:

-التعرض للغبار غير العضوي، بما في ذلك الأسبستوس والسيليكا وغبار الفحم والبريليوم والغبار المعدني الصلب.

-التعرض لبيئة ملوثة، مثل استنشاق جراثيم العفن، والبكتيريا، والبروتينات الحيوانية (خاصة من الطيور في الداخل أو في الأقفاص)، أو محفزات أخرى لفترة طويلة.

-الرئوي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص فوق سن 60.

-وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض الرئة الخلالي.