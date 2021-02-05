"يعصب على كل شيء"...برنامج مسابقات سعودي يثير ضجة بسؤال لفتاة..فيديو

أثار برنامج مسابقات سعودي يبث على القناة السعودية الأولى، موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل بسبب سؤال ورد في البرنامج.

ففي إحدى حلقاته طرح مقدم البرنامج سؤالا حول "ما الذي يفعله السعودي بعد تقاعده".

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاحتمالات الأربعة لسؤال المسابقة والتي تضمنت، 1- يسافر من ديرة لديرة، 2-يتفرغ للمزرعة، 3-يطفي اللمبات، 4-يعصب على كل شي.

والله ما أنغث لحالي، ولا ودي أغث معاليه @malkassabi حفظه الله بخثاريق برنامج #اسأل_السعودية . والسؤال الأهم للأحبة:



وش يبون من طويق ؟ 🇸🇦 pic.twitter.com/TA1HSiOUnV — متعب الجلوي #2030 🇸🇦 (@MutebBinJalawi) February 4, 2021

وشارك مقدم البرنامج سؤاله مع فتاة سعودية، نجحت بالإجابة عن السؤال، بحسب البرنامج.

إلا أن عددا من متابعي مواقع التواصل انتقدوا البرنامج وسؤاله المستخدم، وعلق صاحب الحساب، د. خـالد آل سـعـود، قائلا: "مؤسف جداً أن نرى مثل هذا الطرح عبر شاشة وطنية".

مؤسف جداً أن نرى مثل هذا الطرح عبر شاشة وطنية .. pic.twitter.com/Gc6F9RB1ap — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) February 4, 2021

وعلّق صاحب الحساب، سالم ال سحمان، قائلا: "صورة ؟؟؟؟ للمسؤولين عن التلفزيون السعودي المتقاعد هو من خدم مليكه ووطنه المتقاعد هو المعلم والعسكري والدكتور والمهندس والطيار والاعلامي الخ ؟؟؟ الذين ساهمو في خدمة وطنهم وأفنوا حياتهم للحفاظ علي العهد والولاء والسمع والطاعه لولاة الامر".

صورة ؟؟؟؟ للمسؤولين عن التلفزيون السعودي المتقاعد هو من خدم مليكه ووطنه المتقاعد هو المعلم والعسكري والدكتور والمهندس والطيار والاعلامي الخ ؟؟؟ الذين ساهمو في خدمة وطنهم وأفنوا حياتهم للحفاظ علي العهد والولاء والسمع والطاعه لولاة الامر pic.twitter.com/zBpVT1L7Lk — سالم ال سحمان (@SalemAlSehman) February 4, 2021

بينما علق صاحب الحساب، مشعل الزاهد، قائلا: "للأسف تهكم على السعودي والمتقاعدين هل انتهت الأسئلة لأجل طرح هالسؤال ! وعلى قناة السعودية @malkassabi