حلا شيحة ومعز مسعود... سلسلة أقاويل تنتهي بالزواج

أثارت أنباء ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية والمنتج المصري، معز مسعود، سلسلة طويلة من الأقاويل حول حقيقة هذا الارتباط، حتى انتهى كل ذلك بالإعلان عن زواجهما.

وقالت صحيفة "صدى البلد" المصرية إن غدا، الاثنين، يشهد عقد قران الفنانة حلا شيحة على معز مسعود وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ليسدل الستار على قصتهما.

وتتبعت الصحيفة سلسلة الأقاويل التي أثيرت حول هذا الثنائي، والتي بدأت منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

بدأت القصة يوم 13 يونيو/حزيران عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستغرام"، صورة له ممسكا "جيتار"، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة : "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

بعد ذلك بفترة أثير جدلا استمر على مدار أيام حول ارتباط شيحا بمسعود، ولم تعلق حلا شيحة وقتها بالإيجاب أو بالنفى، ووقتها رد الفنان التشكيلى أحمد شيحة على الأقاويل التى طالت ابنته موضحا أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيرًا إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدين عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

وأكدت الصحيفة أن الفنانة حلا شيحة ستحتفل بعقد قرانها على المنتج والداعية معز مسعود، غدا الاثنين، في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد محدد من الأهل والمقربين، ويفرض الثنائي السرية التامة على تفاصيل الحفل.