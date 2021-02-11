"أرامكو" تزيح "مايكروسوفت" وتستعيد المركز الثاني كأكبر شركة بالقيمة السوقية

تمكنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة التي تديرها الدولة، خلال أسبوع، من استعادة المركز الثاني بين أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

ودفع تقدم أرامكو شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا إلى التراجع للمركز الثالث مع استمرار حفاظ شركة آبل على ريادتها في العالم في المركز الأول، حسب بيانات التداول.

وبنهاية تداولات الأربعاء، بلغ رأسمال أرامكو نحو 1836 تريليون دولار، في حين أن مايكروسوفت تقدر قيمتها بنحو 1831 تريليون دولار. وبذلك استعادت أرامكو المركز الثاني.

آبل، التي تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار، لا تزال أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. في سبتمبر، حلت شركة أرامكو السعودية محل شركة آبل، لكن آبل استعادت الصدارة لاحقًا.

أما بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا الآخرين، فقد وصل رأسمال أمازون إلى 1.66 تريليون دولار تماشياً مع بيانات التداول الأخيرة، وخلال اليوم الماضي، تجاوزت فيسبوك شركة تسلا بمستوى رسملة سوق الأسهم، حيث بلغت 774.2 مليار دولار مقابل 772.5 مليار دولار لشركة تسلا.