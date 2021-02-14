لن تؤثر على الحمية الغذائية... 5 أنواع من الحلويات لأجل العشاق في "الفلنتاين"

14 فبراير/شباط.. يحتفل العشاق بكل أنحاء العالم بعيدهم، يقضون اليوم كاملا مع بعضهم البعض، يأكلون ويشربون وبعدها يشعرون بالندم لأنهم تناسوا قوانين نظامهم الغذائي، وملؤوا أجسادهم بالسعرات الحرارية العالية.. لذلك قمنا بالبحث للكشف عن نتائج لـ5 أنواع من الحلويات خصصت لعيد الحب.

موقع "Eat this" يستعرض قائمة بأبزر الحلويات المفيدة للصحة قليلة السعرات الحرارية والسكريات في الفلنتاين،

1- دوناتس

2- الآيس كريم

تحتوي الدوناتس الواحدة على 290 سعر حراري، إلى جانب 11 غ من الدهون، 340 ملغ من الصوديوم، و4 غرامات من البروتين، هي حلوى يمكنها أن تمنحك البهجة ولو لدقائق ويمكنك تناولها مع الفراولة أو الشيكولاتة أو الدونات السادة، هي ليست سيئة على الإطلاق ولها فوائد خاصة في فصل الشتاء مثل زيادة مستويات الطاقة في الجسم والشعور بالدفء.

يحتوي الآيس كريم على 280 سعر حراري 300 ملغ من الصوديوم، 16 غ من البروتين.

يوصي بعض خبراء التغذية باختيار أنواع الآيس كريم الغنية بالألياف الغذائية، مثل آيس كريم الخيار، كما أنه منخفض السعرات الحرارية مقارنًة بالأنواع الأخرى.

3- حلوى الأحبة

وهو على هيئة قلوب، والشيء المميز في هذا النوع من الحلوى أنها منخفضة السعرات الحرارية والصوديوم، كما أنها منخفضة البروتين والألياف الغذائية أيضًا، كما أنها مرتفعة السكريات، حيثت تحتوي على 110 سعر حراري، 10 ملغ من الصوديوم، 27 غ من السكر.

4- كيك الشوكولا

خليط من الشعور بالدفء والاحساس بالسعادة في وجبة قليلة السكريات.. هذا مايؤدي له تناول حلوى كيك الشوكولا.

5- "ريد فيلفيت" كيك

وقد أثبتت الشوكولا علميا وطبيا أنها مفيدة لصحة الجسم وانتظام سكر الدم، تحتوي هذه الكيك على 400 سعر حراري إضافًة إلى 155 ملغ من الصوديوم و27 غ من السكريات و7 غ من البروتين.

تعتبر كيك ريد فيلفيت أشهر الكعكات الكلاسيكية المعبرة عن عيد الحب، كما أنها تمنح الجسم الدفء الذي يحتاجه في فصل الشتاء، لكن رغم ذلك فهي تحتوي على سعرات حرارية عالية 680 سعر حراري، لكن بإمكانك استبدال المكونات بها ذات المحتوى العالي من السكريات، وإضافة المكونات التالي: دقيق الحبوب الكاملة الخالي من الجلوتين، زيت جوز الهند، الشمندر المهروس، ألوان طعام طبيعية، حليب اللوز غير المحلى، إريثريتول محلى طبيعي بالكامل.