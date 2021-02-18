اختصاصي يكشف سر طول العمر والشباب

شارك عالم الشيخوخة، العضو في الأكاديمية الروسية للعلوم، البروفيسور فلاديمير خافنسون، بتوصياته في مقابلة مع "سبوتنيك" باتباع عدد من النصائح، واصفا التغذية السليمة بمفتاح طول العمر.

ووفقا له، يجب على الشخص الذي يريد أن يشعر بالشباب لأطول فترة ممكنة أن يحد من محتوى السعرات الحرارية في نظامه الغذائي وأن يتأكد من تضمين الفواكه والخضروات فيه.

ويعتقد اختصاصي الشيخوخة أن التغذية السليمة يجب أن تستكمل بنمط حياة نشط، والقضاء على نقص الحركة شرط مهم للحفاظ على الشباب والصحة.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يكافحون من أجل طول العمر، يجب التخلي تماما عن النيكوتين. كما ويجب أيضا تجنب تناول جرعات كبيرة من الكحول.

وأكد اختصاصي الشيخوخة أن "تناول الكحول القوي بانتظام يؤدي إلى تسريع الشيخوخة المبكرة. والكحول سم للكبد والدماغ وخلايا القلب. مع الجرعات الصغيرة يتأقلم الجسم، لكن الجرعات الكبيرة لا يستطيع التكيف معها".

وقال خافنسون إن كل شخص يمكنه اتخاذ مجموعة من القرارات التي تغير العادات اليومية، ومن ثم ستتاح له الفرصة لتمديد شبابه وحياته بشكل مستقل.