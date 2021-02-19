الروبوت الجورب... "باناسونيك" تبتكر صديقا بمشاعر يقتحم حياة اليابانيين... فيديو

ابتكرت شركة "باناسونيك" اليابانية روبوتا غريبا على شكل جورب منتفخ "Nicobo" وزودته بتقنيات حديثة للتفاعل مع الوسط الخارجي، لكن شكل الروبوت الغريب وميزاته جعلته يقتحم حياة الكثيرين لطرافة تصرفاته وشكله.

وقامت شركة "باناسونيك" الشهيرة بتصميم روبوت صغير وطريف يأخذ شكل الجورب وزودته بالكثير من الميزات الطريفة التي جعلته، بالإضافة إلى شكله، يقتحم حياة الكثير من الأطفال والمراهقين.

واستعان الكثيرون بالروبوت بديلا عن الكلاب أو القطط ليكون الصديق الجديد الذي يرافقهم في لحظات حياتهم بالمنزل أو في أوقات الفراغ.

ويأخذ الروبوت الجيد الشكل البيضوي، وهو عبارة عن جراب منتفخ مشابه للجورب المصنع من القماش، مع شاشتين صغيرتين تشكل الأعين وفم صغير.

ويتمركز الروبوت الجورب على قاعدة متحركة تستطيع التنقل في جميع الاتجاهات، بالإضافة إلى أنه يتحرك على هذه القاعدة بشكل عمودي ومتمايل ليقدم حركات جميلة ومبتكرة.

وزود الروبوت الصغير بحساسات وكاميرا ويستطيع التعرف على الوجوه والأصوات ويلتفت للمنبهات أو عند سماع اسمه كما أنه قادر على التنبه للمنبهات اللمسية.

وبحسب موقع "gizm"، يحمل الروبوت اسم "Nicobo" وتم تطويره بالاشتراك مع باحثين في مجال الروبوتات من مختبر "ميتشيو أوكا" التابع لجامعة تويوهاشي للتكنولوجيا في اليابان.

ويستطيع الروبوت التحدث بشكل بسيط لكنه ممتع جدا وحاز على اهتمام واسع لدى المراهقين في اليابان، حيث أكد الموقع أن الروبوت بكلماته البسيطة "يعزز الشعور بأنه منتبه ويستمع لمشاعرك، حتى لو لم يكن بإمكانه فعل أي شيء حيالها. في بعض الأحيان هذا كل ما يحتاجه الإنسان".