رغد صدام حسين تكشف عن صور نادرة لها مع والدتها

كشفت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، لأول مرة عن صور نادرة لها مع والدتها ساجدة.

ونشرت قناة "العربية" صورا جديدا لرغد تجمعها بوالدتها ساجدة، حيث ظهرت في إحدى الصور النادرة، ابنة الرئيس العراقي الراحل وهي تجلس بجوار والدتها في الطائرة، وهي تقرأ بتركيز في مجلة.

ورصدت القناة صورا أخرى لرغد، إحداها وهي تحتضن والدتها في المنزل وهي مبتسمة، والتي ظهرت فيها المشاعر الجياشة من رغد لوالدتها.

وأوضحت الصور الثالثة والأخيرة، رغد تجلس بجوار والدتها على طاولة طعام، حيث سيطرت الابتسامة على وجههما.