دنيا بطمة ترد على منى السبار مستعينة بـ "الرقم واحد" محمد رمضان... فيديو

نشرت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، مقطع فيديو لها على صفحتها في "إنستغرام"، بهدف الرد على منتقديها مستعينة بأغنية للفنان المصري محمد رمضان.

وتظهر بطمة في مقطع فيديو صغير نشرته على حسابها لتؤكد على أنها "الرقم واحد" مستعينة بمقطع فيديو من أغنية شهيرة للفنان المصري محمد رمضان.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بأخبار الفن والنجوم، فإنه من المعروف أن أغنية "الرقم واحد" للفنان المصري محمد رمضان تتضمن "ردا على الحاقدين وتشير غلى أن الفنان هو الرقم واحد في عالم الفن".

ونوهت المجلة إلى أن متابعي الفنانة المغربية اعتبروا الشهد هو إعلانا منها بأنها "الرقم واحد" وأنها لا تهتم للنقد، مشيرين إلى أن المشاهد ربما تعتبر ردا على تصريحات منى السابر والدة حلا الترك، التي هاجمتها فيها ووصفتها بـ"المريضة" مؤكدة أنها سبب "تدمير عائلتها"، بحسب المصدر.