بعد استخدامها 45 عاما... رئيس قبيلة شيروكي يوجه طلبا مفاجئا لشركة "جيب"

طلب الزعيم الرئيسي لأمة شيروكي تشاك هوسكين جونيور من شركة جيب التوقف عن استخدام اسم قومه في سيارات الدفع الرباعي.

تعتبر جيب جراند شيروكي الطراز الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية، بينما جيب شيروكي هي ثالث أكثر السيارات مبيعًا.

وبحسب "سي إن إن بيزنيس" كشفت شركة جيب Jeep مؤخرًا عن نسخة معاد تصميمها من جراند شيروكي، وقد باعت الشركة سيارات الدفع الرباعي تحت اسم العلامة التجارية شيروكي لمدة 45 عامًا تقريبًا.

وقال تشاك هوسكين جونيور، زعيم قبيلة شيروكي في بيان مكتوب:

"أعتقد أننا في يوم وعصر في هذا البلد حيث حان الوقت لكل من الشركات والرياضات الجماعية للتوقف عن استخدام الأسماء والصور والتمائم الأمريكية الأصلية في منتجاتهم وقمصانهم الجماعية والرياضة بشكل عام. أنا متأكد هذا يأتي من مكان حسن النية، لكنه لا يكرمنا من خلال لصق اسمنا على جانب السيارة".

وقالت جيب في بيان: "تم اختيار أسماء سياراتنا بعناية ورعايتها على مر السنين لتكريم الأمريكيين الأصليين والاحتفاء بهم لنبلهم وبراعتهم وفخرهم".

وأضافت "نحن ملتزمون، أكثر من أي وقت مضى، بإجراء حوار محترم ومفتوح مع رئيس أمة شيروكي تشاك هوسكين جونيور."

من جانبه، قال هوسكين إنه لا يرى أي نوع من الترتيبات التي يكون من المقبول بموجبها أن تستمر جيب في استخدام اسم القبيلة على مركباتها.

وقال في مقابلة مع "سي إن إن بيزنيس" CNN Business: "إنها واحدة من أكثر الأشياء قيمة. إنها جزء من هويتنا" (يقصد عن اسم قومه).

"وإذا أردنا التوفيق بين من لديه ادعاء أقوى واتصال وتقارب لاسم شيروكي، فسيكون بالتأكيد شعب الشيروكي."

عُرف الشيروكي بهذا الاسم منذ ما قبل اتصال الأوروبيين بهم.