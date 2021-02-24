لحظة القبض على أسد مفترس يتجول في مدينة عربية... فيديو

رصد جوال أحد المواطنين الليبيين في منطقة بنينا في مدينة بنغازي أسدا مفترسا يتجول في أحد الأحياء من دون أي رقابة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور الذي يظهر فيه الأسد، وهو يتجول وحيدا، في حين يبدو أن الوقت كان في الصباح، حيث لا يوجد أحد من المدنيين في الشارع.

وبعدها تمكنت السلطات المختصة من إلقاء القبض على الأسد بشكل احترافي من دون أن يتعرض أحد للأذى.

ويظهر في فيديو آخر لحظة إلقاء القبض على الأسد ووضعه في خلفية سيارة شاحنة بوجود عدد من الأشخاص.