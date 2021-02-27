أردوغان يحتفل بعيد ميلاده مع مشاهير هوليوود... صور وفيديو

احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعيد ميلاده الـ67 في مدينة إسطنبول، بشكل مميز هذا العام.

أقيم الاحتفال على هامش مشاركة ممثلين عالميين من هوليوود، أمس الجمعة، في افتتاح متحف السينما في إسطنبول "أطلس 1948".

Hollywood Yıldızları Jason Statham ve Guy Ritchie, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı https://t.co/FZ1DQMjyrc pic.twitter.com/zTTNn48U9Z — Onedio Video (@onediocomvideo) February 27, 2021

وشارك عدد من مشاهير هوليوود من بينهم الممثل العالمي جيسون ستاثام، والممثل جوش هارتنت، والمخرج كاتب السيناريو غاي ريتشي، والمنتج إيفان أتكينسون، والمدير التنفيذي لشركة "ميرماكس" بيل بلوك.

Jason Statham, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.



pic.twitter.com/0i5Dx7KkpE — İbrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 26, 2021

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قام الرئيس التركي بالتقاط الصور التذكارية مع الممثلين عقب تقطيع قالب الحلوى.

ممثلون في هوليوود يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس أردوغانhttps://t.co/PnoW37T51j pic.twitter.com/tAvw8eS2QS — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 27, 2021

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من موالد 26 فبراير/ شباط عام 1954، في قرية قاسم باشا بمدينة إسطنبول.

ويتواجد عدد من نجوم هوليوود في تركيا، من بينهم النجم العالمي جيسون ستاثام، بهدف تصوير فيلمه القادم "فايف آيز" في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.