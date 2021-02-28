محمد ثروت: هذا ما فعله عادل إمام وسمير غانم بعد عملي على عربة سجق... فيديو

كشف الفنان المصري الكوميدي، محمد ثروت، عن بعض تفاصيل حياته قبل انخراطه في العمل الفني وعن مشكلة حدثت معه بسبب اسمه.

وتحدث ثروت، الذي حل ضيفا على برنامج "واحد من الناس" على تلفزيون "الحياة" بحوار أجراه مع الإعلامي، عمر الليثي، عن تفاصيل مشواره الفني.

وأشار ثروت في حديثه إلى أن والده كان بطل مصر وأفريقيا في رياضة رمي القرص، وأنه حاول أن يكون مثل والده لاعب ألعاب قوى لكنه فشل.

ونوه الفنان المصري للدعم الكبير الذي قدمته والدته له عند رغبته احتراف التمثيل، خصوصا أنه كان يحب تقليد شخصيات الأفلام المصرية.

وبين ثروت أنه رفض مرتين في معهد السينما، مرة في قسم الإخراج ومرة في قسم الإنتاج، لأنه خريج كلية تجارة.

كما كشف الفنان المصري عن محاولاته السابقة في العمل، حيث عمل على عربة لبيع "الكبدة والسجق"، كما عمل في "سايبر إنترنت"، بالإضافة إلى عمله كأمين مخازن.

وبحسب موقع "في الفن" المصري، تسبب اسم محمد ثروت للفنان بمشكلة، وقال باللغة المحكية في مصر، "اسمي عامل لي مشكلة وصحفية تونسية بتقلي مبروك على الألبوم، كان نفسي أغير اسمي بعد مسلسل (الكبير أوي) لكن خوفت أن الناس تتلغبط فيا".

ونوه الفنان المصري في حديثه إلى الأدوار التي لعبها بعض الفنانين المصريين بالنسبة لحياته الفنية، حيث أشار إلى أن النجم المصري، سمير غانم، كان بمثابة أبيه الروحي، وأن النجم الكبير، عادل إمام، الذي وصفه بـ"السوبر ستار"، هو أول إنسان وقف بجانبه في مجال الفن.