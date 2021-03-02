"تويوتا ياريس" تفوز بلقب "سيارة العام" في أوروبا

حازت سيارة الجيل الرابع من "ياريس"، التي تنتجها شركة "تويوتا" اليابانية، على لقب "سيارة العام" في أوروبا.

وهذه هي المرة الثانية التي تخطف فيها السيارة اللقب وتحوز على جائزة لجنة التحكيم المكونة من 59 صحفيا أوروبيا من 22 دولة.

وشارك في السباق للفوز بلقب "سيارة العام" في أوروبا، كل من "تويوتا ياريس"، "ستروين سي4"، "كوبرا فورمينتور"، "فيات 500 الجديدة"، "لاندروفر ديفيندر"، "سكودا أوكتافيا" و"فولسفاكس أي دي3".

وقد تأهلت هذه السيارات للتصفيات النهائية من بين 30 طرازا جديدا شارك في المنافسة الأوروبية.

وتم اختيار السيارة الفائزة أثناء فعالية نظمت عبر الإنترنت، وليس كما جرت عليه العادة كل عام بمناسبة تنظيم معرض جنيف للسيارات الذي أُلغي هذه العام كغيره من الفعاليات بسبب جائحة كورونا، بحسب ما نقل موقع "يورو نيوز".