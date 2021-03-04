وصفات طبيعية للتخلص من رائحة القدمين الكريهة

يعاني البعض من انبعاث رائحة كريهة من أقدامهم، رغم محافظتهم على النظافة الشخصية والاستحمام بانتظام.

عرض موقع "dailymedicalinfo" مجموعة وصفات طبيعية من شأنها القضاء على مشكلة رائحة القدمين من أساسها، وذلك دون أعراض جانبية.

الليمون

استخدم نصف ليمونة على كل قدم، مع الفرك الجيد وبلطف، ثم اغسل قدميك بالماء البارد لغلق المسام، كما يمكن استخدام ليمونة كاملة مع السكر أو الملح لعمل تقشير للبشرة، واستمر على استخدام هذه الوصفة يومياً أو مرتين في الأسبوع لإبقاء القدمين منتعشة.

بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)

تخلصك من البكتيريا المصاحبة للأتربة والتي تأتي في الأماكن الرطبة من الجسم، وبالتالي تخلصك من رائحة العرق لأنها تقلل من حموضة العرق في القدمين.

الملح

أضِف ملعقة لكل لتر من الماء، وانقع قدميك في وعاء كبير لمدة 20 دقيقة، كل يوم مساءً لمدة أسبوع، ويمكنك استعمال طريقة أخرى لبيكربونات الصوديوم برشها على الأحذية والجوارب قبل ارتدائها.

محارب قوي للعدوى الفطرية والميكروبات ويجدد رائحة القدم، يمكنك عمل حمام من أملاح البحر الميت مع كبريتات الماغنسيوم أو ما يسمى بأبسوم الملح ويمكنكم استعمالهم بعد يوم طويل وشاق، لتسكين آلام القدمين وتهدئتها.

أحضر وعاء من الماء الدافئ واخلط ملعقتين من ماء الملح في الوعاء، ثم انقع قدميك في الوعاء لمدة 15 دقيقة، انقع قدميك يومياً بعد العودة من العمل في هذا الخليط .

السكر

التقشير بالسكر يعني استخدام السكر لفرك القدمين، لإزالة الجلد الميت والأتربة العالقة بالجلد، فهو يقضي على الرائحة الكريهة وينظف الجلد.

امزج السكر بإيزوبروبيل الكحول الذي يستخدم في معظم المستحضرات التجميلية، أضف 5 سنتيمترات من الكحول على كوب ماء دافئ، اسكب مقدار الماء المحدد حتى تجانس الخليط، افرك القدمين بالخليط لمدة 15 دقيقة، لإزالة الجلد الميت، ثم انقع الأقدام في الماء الدافئ قبل استخدام الوصفة حتى تتفتح المسام.