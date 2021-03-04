"مايكروسوفت" تتيح أداة هامة لـ"ويندوز 10" تمنح لكل مستخدم 15 دولارا

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها ستدخل أداة جديدة يمكن وصفها بالمحورية لزيادة فعالية سطح المكتب في "ويندوز 10".

وبحسب بيان الشركة، فإن "مايكروسوفت" ستجعل البرنامج الخاص بها "Power Automate Desktop" متاحا للجميع، وهو برنامج أو أداة كانت متاحة فقط على مستوى المؤسسة، وذلك بهدف إنشاء آلية عمل خاصة بسطح المكتب.

ويخدم البرنامج مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز 10"، وبحسب موقع "techcrunch" المتخصص بالتكنولوجيا ، يعمل البرنامج على "أتمتة العمليات الآلية الخاضعة للإشراف"، ما يساهم بتسريع عمليات المعالجة في الجهاز.

وبحسب المصدر، يتضمن البرنامج 370 عملية إجراء مصممة بشكل مسبق تساعدك في إنشاء التدفقات عبر التطبيقات المختلفة.

ونوهت الشركة بأن السر في هذا التطبيق يكمن في قدرته على السماح بإنشاء البرامج النصية الخاصة بالمستخدم بهدف أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت.

يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة برنامج "Power Automate Desktop"، تحميله الآن من موقع "مايكروسوفت" الرسمي، لكن خلال الاسابيع المقبلة، سيصبح البرنامج جزءا من المشغل الشهير "ويندوز 10".

وبحسب الموقع يعتبر تقدم البرنامج مجانا من قبل شركة "مايكروسوفت" بمثابة منح مبلغ 15 دولارا لكل مستخدم لديها يستفيد من "ويندوز 10".