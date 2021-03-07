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    ميكروويف

    لا تتوقعها… 5 أشياء لا يجب عليك وضعها في الميكروويف مطلقا

    © CC BY 2.0 / Chris Kelly / Microwave
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    يعتبر جهاز الميكروويف أداة مريحة توفر الكثير من الوقت والطاقة في المطبخ، ولكن لمجرد أن لديك هذا الجهاز لا يعني أنه يجب عليك وضع أي شيء وكل شيء بداخله. 

    في حين أنه من غير المنطقي وضع أشياء مثل الرقائق والبلاستيك في الميكروويف، هل تعلم أن هناك الكثير من الأشياء -معظمها لا تتوقعه- التي يمكن أن تسبب ضررًا بجهاز الميكروويف أو حتى بنفسك؟ 

    وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو
    © REUTERS / Luisa Gonzalez
    تقرير: "الميكروويف" سر مرض دبلوماسيين أمريكيين في كوبا والصين

    استعرض الشيف ريبلي علي في حلقة من برنامج The Dr. Oz Show الأمريكي سلامة الميكروويف والأشياء التي يجب تجنب استخدامها فيه، وفيما يلي 5 أشياء لا يجب عليك استخدامها في الميكروويف مطلقًا. 

    الكرنب الأجعد

    تُظهر بعض مقاطع الفيديو على الإنترنت أن الكرنب الأجعد النيئ في الميكروويف يمكن أن يشعل النار ويُحتمل أن يشتعل. 

    وعلى الرغم من أن السبب غير معروف تمامًا، إلا أن الشيف ريبلي يرى أن ذلك بسبب معادن الحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم الموجودة في هذا النوع من الكرنب والتي توجد أيضًا في قطع صغيرة من المعدن، ومن المعروف أنه ليس من المفترض أن يلتصق أي نوع من المعادن والرقائق في الميكروويف

    الخبز

    على الرغم من أنه لن يحدث شيء خطير إذا اخترت وضع الخبز في الميكروويف، لكن بعد وضعه ستحصل على قطعة خبز صلبة. 

     يقول ريبلي: "عندما تصل درجة حرارة النشا إلى 200 درجة، يذوب، وهو ما يجعل الخبز طريًا للغاية"، مضيفا "عندما يبرد، يمكن أن يتبلور ويصبح الخبز قاسيًا". 

    ميكروويف
    © flickr.com / Chris Kelly
    مزايا الميكروويف على الغاز والفرن

    ويشير ريبلي إلى "في الميكروويف، تحدث هذه العملية بشكل أسرع مما يجعل الخبز يصل إلى هذه الصلابة. وللحصول على أفضل النتائج، يمكن وضع الخبز في الفرن لتسخينه".

    البيض

    يعد طهي البيض النيئ المخفوق في الميكروويف طريقة سريعة وسهلة لتحضير شطيرة إفطار لذيذة، لكن طهي بيضة كاملة في الميكروويف، نيئة أو مسلوقة، سيؤدي إلى انفجارها مما يتسبب في إحداث فوضى كبيرة وربما يسبب ضررًا، مثل الحروق. 

    يرجع السبب في ذلك إلى أن صفار البيض يصل إلى درجة حرارة عالية وضغط كبير عند وضع البيض الكاملة داخل الميكروويف، لذلك عليك الالتزام بتكسير البيض مسبقًا، ويُوصى بإضافة القليل من الحليب للحصول على بيض رقيق.

    اللحوم المجمدة

    يقوم كثيرون بإذابة اللحوم المجمدة في الميكروويف، لكن اتضح أن هذا يتسبب في إذابة الثلج بشكل غير متساو، مما قد يؤدي إلى نمو البكتيريا على اللحوم. 

    وبدلًا من ذلك، قم بإذابة اللحوم في الثلاجة طوال الليل، وإذا كنت في حاجة إليها بشكل أسرع، يوصى بوضع اللحم في كيس بسحاب ووضعه في وعاء كبير به ماء بدرجة حرارة الغرفة لإذابة الثلج، ويمكن تغيير الماء كل 20 دقيقة لتذويب الثلج بشكل متساوٍ.

    ميكروويف
    © CC BY 2.0 / Chris Kelly / Microwave
    طبيبة تقطع الشك باليقين بشأن خطورة تسخين الطعام في "الميكروويف"

    كمامة الوجه

    انتشر مؤخرا اتجاه حديث عبر الإنترنت وهو استخدام المايكرويف مع كمامة الوجه للتخلص من الجراثيم، لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النيران في العديد من الأقمشة إذا تم تسخينها في الميكروويف. 

    وإذا كانت الكمامة تحتوي على قطعة معدنية، فقد يتسبب ذلك في حدوث شرر في الميكروويف أيضا، ولتعقيم الكمامة، يمكن وضعها مع الغسيل، أو غسلها يدويًا.

    انظر أيضا:

    مزايا الميكروويف على الغاز والفرن
    طبيبة تقطع الشك باليقين بشأن خطورة تسخين الطعام في "الميكروويف"
    تقرير: "الميكروويف" سر مرض دبلوماسيين أمريكيين في كوبا والصين
    خبير يبدد الخرافات حول أفران الميكروويف
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