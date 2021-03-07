استقبال تاريخي للبابا في سهل نينوى أقدم مدن العراق... صور

استقبلت حشود غفيرة من المكون المسيحي، الحبر الأعظم بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد في سهل نينوى التاريخي أقدم مدن شمال العراق.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن أجواء الفرح بالأهازيج والهلاهل عمت في ناحية قرة قوش - بغديدا، التي تضم أغلبية من المكون المسيحي في نينوى شمالي العراق، لحظة وصول بابا الفاتيكان الذي أقام قداس في كنيسة الطاهرة الكبرى بحضور المئات من المسيحيين.

© Sputnik . Nazek Mohammed استقبال تاريخي للبابا في سهل نينوى أقدم مدن العراق

ورفع أبناء المكون المسيحي فتيات ونساء ورجال وأطفال صور للبابا مع العلم العراقي والبلونات ذات الألوان الزاهية والزهور وهم يحتفون باستقبال بابا الفاتيكان في حدث تاريخي يشهده سهل نينوى لأول مرة على الإطلاق.

© Sputnik . Nazek Mohammed استقبال تاريخي للبابا في سهل نينوى أقدم مدن العراق

كنيسة الطاهرة الكبرى اتخذها تنظيم "داعش" الإرهابي عندما استولى على نينوى في عام 2014، معسكرا للتدريب والرماية.

© Sputnik . Nazek Mohammed استقبال تاريخي للبابا في سهل نينوى أقدم مدن العراق

تنظيم "داعش" دمر الكنيسة وأحرقها، وتم ترميمها وإعمارها حديثاً.

© Sputnik . Nazek Mohammed استقبال تاريخي للبابا في سهل نينوى أقدم مدن العراق

وافتتحت الكنيسة على يد بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، وأقيم أول قداس بها بعد أن كانت مدمرة بسبب سيطرة "داعش" الإرهابي عليها في وقت سابق.

© Sputnik . Nazek Mohammed استقبال تاريخي للبابا في سهل نينوى أقدم مدن العراق

واستقل فرنسيس، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، عربة غولف بيضاء للتجول ورؤية آثار كنيسة "الحبل بلا دنس" في العراق، التي دمر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) جزءا منها في الأعوام الماضية.

© Sputnik . Nazek Mohammed استقبال تاريخي للبابا في سهل نينوى أقدم مدن العراق

وأقام بابا الفاتيكان فرانسيس قداسا في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، دعا خلاله إلى السلام ونبذ العنف والكراهية.