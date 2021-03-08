في طريقه للثلاثية... السد يحسم الدوري القطري... فيديو

تمكن نادي السد القطري من حسم بطولة الدوري المحلي في قطر لكرة القدم، بعد فوزه على فريق أم صلال بثلاثية نظيفة.

وحسم فريق السد القطري بطولة الدوري قبل نهايته بأربع جولات كاملة، بعد أن كان قد تُوّج بلقب كأس قطر على حساب الدحيل أيضاً في 26 فبراير/شباط الماضي، كما أنه بلغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس أمير قطر.

وبحسب موقع "الخليج أونلاين"، فقد أتى تتويج السد بالدوري القطري للمرة الـ15 في تاريخه، بعد فوزه على "أم صلال" بثلاثية نظيفة، على استاد "جاسم بن حمد"، ضمن الجولة الـ18 من المسابقة المحلية.

اهداف المباراة : ام صلال 0 - 3 السد#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/1ioKZIgwAN — قنوات الكاس (@alkasschannel) March 7, 2021

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وسجل أهداف السد، الذي يدربه الإسباني، تشافي هيرنانديز، كل من الجزائري بغداد بونجاح ويوسف عبد الرزاق ورودريغو تاباتا، ورفع السد رصيده من البطولات في جميع المسابقات إلى 75، كما ابتعد عن الريان في قائمة الأكثر تتويجاً بلقب الدوري بفارق 7 ألقاب عن الريان، أقرب مُطارديه.

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وفي حال توّج السد بكأس الأمير، وهي البطولة المعروفة بـ"أغلى الكؤوس"، فإنه سيظفر بـ"الثلاثية المحلية".