وليد توفيق يتحدث عن مشكلة مع هاني شاكر وكارول سماحة ليست بعيدة... فيديو

وتحدث الفنان اللبناني وليد توفيق عبر برنامج " the insider بالعربي"، كاشفا عن مشكلة واجهته مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر.
وبحسب مجلة "سيدتي" فقد طرح شاكر أغنيته الجديدة بعد وقت قصير من طرح وليد توفيق أغنية "كيف بتنسى"، التي تعاون فيها لأول مرة مع شاكر، الأمر الذي أثر على نجاح وترويج الأغنية.
وقال توفيق في البرنامج: "أخبرت هاني شاكر" وضحك وتابع: "هاني شاكر لا يزعل، أنا أحبه كثيرا لكن أتحدث لمصلحته فقط".
وأشار تقرير البرنامج المقتضب إلى أن هذا الشيء يفسر "كعتب" على هاني شاكر، لكن النجم المصري تلقى كلمات توفيق بصدر رحب.
ومن الجدير بالذكر أن أغنية "كيف بتنسى" من ألحان الفنان اللبناني وليد توفيق، وكلمات نادين الأسعد، توزيع باسم منير، ومن إخراج هنا حافظ.
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وعمل الفريق على الأغنية لفترة طويلة وطرحت في أول أيام العام الجديد 2021، وشارك توفيق عدة مقاطع من عمليات التحضير والبروفات.
وطرح شاكر بنفس التوقيت أغنية باللهجة المصرية حملت عنوان "عيد الحب"، من كلمات أحمد شتا، بمشاركة الفنانة ريهام عبد الحكيم، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال.
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