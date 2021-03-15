وليد توفيق يتحدث عن مشكلة مع هاني شاكر وكارول سماحة ليست بعيدة... فيديو

كشف الفنان والنجم اللبناني، وليد توفيق، عن مشكلة واجهته مع النجم المصري، هاني شاكر، دفعته للاتصال به ومعاتبته .

وتحدث الفنان اللبناني وليد توفيق عبر برنامج " the insider بالعربي"، كاشفا عن مشكلة واجهته مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر.

وأشار توفيق في فيديو مقتضب نشر على صفحة البرنامج في "إنستغرام" إلى أنه وجه عتبا إلى هاني شاكر في اتصال هاتفي بعد طرحه أغنية "بقالي كثير" مع النجمة اللبنانية كارول سماحة.

وبحسب مجلة "سيدتي" فقد طرح شاكر أغنيته الجديدة بعد وقت قصير من طرح وليد توفيق أغنية "كيف بتنسى"، التي تعاون فيها لأول مرة مع شاكر، الأمر الذي أثر على نجاح وترويج الأغنية.

وقال توفيق في البرنامج: "أخبرت هاني شاكر" وضحك وتابع: "هاني شاكر لا يزعل، أنا أحبه كثيرا لكن أتحدث لمصلحته فقط".

وأشار تقرير البرنامج المقتضب إلى أن هذا الشيء يفسر "كعتب" على هاني شاكر، لكن النجم المصري تلقى كلمات توفيق بصدر رحب.

ومن الجدير بالذكر أن أغنية "كيف بتنسى" من ألحان الفنان اللبناني وليد توفيق، وكلمات نادين الأسعد، توزيع باسم منير، ومن إخراج هنا حافظ.

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وعمل الفريق على الأغنية لفترة طويلة وطرحت في أول أيام العام الجديد 2021، وشارك توفيق عدة مقاطع من عمليات التحضير والبروفات.

وطرح شاكر بنفس التوقيت أغنية باللهجة المصرية حملت عنوان "عيد الحب"، من كلمات أحمد شتا، بمشاركة الفنانة ريهام عبد الحكيم، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال.