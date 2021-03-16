خرافة أم حقيقة... هل يساعد شرب الماء بتسريع التمثيل الغذائي؟

أفاد أطباء التغذية أنه يمكن لنظام غذائي غني بالبروتين وممارسة الكثير من تمارين القوة، المساعدة على تسريع عملية التمثيل الغذائي للدهون بشكل خاص، وبالتالي المساعدة على إنقاص الوزن.

ويعزو الأطباء السبب في ذلك لكون الأطعمة الغنية بالبروتين وتمارين القوة تحفز عملية الأيض بشكل فعال، وهذا يعني أن مكونات العناصر الغذائية الموردة يتم استقلابها بكفاءة خاصة في الخلايا، أي يتم تفكيكها وتحويلها ودمجها في منتجات جديدة، وذلك بحسب تقرير طبي نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي، لكن يتساءل الكثيرون هل يساعد شرب الماء في تسريع عملية التمثيل الغذائي أيضا؟

أوضح أحد أطباء التغذية في جامعة نيويورك أنه عند شرب الماء المثلج، يتعين على الجسم في الواقع إفراز المزيد من الطاقة لتعديل درجة حرارة السائل لتتناسب مع درجة حرارة الجسم، أي يجب أن يعمل الجسم بجهد أكبر، مما يعني إفراز المزيد من السعرات الحرارية.

ومع ذلك، فإن كمية السعرات الحرارية المحروقة تكون منخفضة، وحتى الآن لا يوجد دليل واضح إن كان الأمر نفسه ينطبق عند شرب الماء الدافئ أو المعتدل.

وبالرغم من ذلك، يوصي الخبراء بشرب الكثير من الماء بشكل عام كونه يحافظ على عمل الأعضاء والعضلات بكفاءة، ويمنع الجوع وبالتالي يساعدك على الحد من تناول وجبات خفيفة عالية السعرات الحرارية، ولهذا السبب يجب على أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص وزنهم تضمين نظامهم الغذائي الكثير من الماء.

ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون لحرق الدهون بشكل أسرع، يجب ممارسة الكثير من التمارين مع تجنب الإجهاد، وليس الاعتماد على شرب الماء فقط لكونه لن يحقق نتائج مرضية في هذا الأمر.