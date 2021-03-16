بعد تويتر... روسيا تحذر شبكات التواصل من انتهاك التشريعات

كشف نائب رئيس هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور" فاديم سوبوتين، أن سرعة مرور موارد الإنترنت التي تنتهك القانون الروسي يمكن إبطاؤها بنفس الطريقة التي حدثت مع موقع "تويتر".

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "روسكايا غازيتا"، قال سوبوتين اليوم:

"لا نستبعد أنه إذا كانت المواقع الأخرى تنتهك التشريعات الروسية ولا تمتثل لمتطلبات "روس كوم نادزور"، فإننا سنعمل أيضًا على طول الخط التقني".

وأضاف: يمكننا التحدث عن إبطاء حركة المرور وتقييد الوصول تمامًا. وأكد سوبوتين "نحن لا نستبعد مثل هذه الأعمال من جانب روس كوم نادزور".

ولم تفِ الشبكة الاجتماعية بمتطلبات الهيئة لإزالة 3200 مادة تحتوي على دعوات للانتحار ومواد إباحية للأطفال ومعلومات عن تعاطي المخدرات.

وكان مصدر في هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور" قد كشف أن الشبكة الاجتماعية "تويتر" قد تغادر روسيا بالكامل.

فبحسب موقع "ريافان"، لفت محقق شكاوى الإنترنت في الهيئة دميتري مارينيتشيف أنه:

"إذا تعذر على توتير والهيئة الاتفاق على ظروف العمل في روسيا، فإن الشركة الغربية لن "تواجه" السلطات الروسية، لأنهم يقدمون أنفسهم على أنهم "ملتزمون بالقانون" و"ودودون"، ولكنهم ينكرون أفعالهم".

وأصدرت شركة "تويتر" الأمريكية، منذ أيام بيانا بعد تهديد روسيا لها بالحظر.

وتابعت الشركة الأمريكية قائلة "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن موقع تويتر يتباطأ عن قصد على نطاق واسع وبشكل عشوائي في روسيا، بسبب مخاوف واضحة بشأن إزالة المحتوى".