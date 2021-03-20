بعد دعوة ميركل... ولاية ألمانيا تستعد لإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيكV "

أعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس تسودر، إن الولاية قد تنتج لقاح "سبوتنيكV " الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من دعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أوروبا لاستخدام كل اللقاحات المتاحة بما فيها الروسي.

موسكو- سبوتنيك. وقال تسودر، في حديث لصحيفة "فرانكفورت ألغماينة"، "يجب أن نفكر بشكل حر، أتحدث بشكل عام، وهذا يعني تسجيل لقاح "سبوتنيكV " الروسي في أقرب وقت ممكن إذا ما استوفى المتطلبات".

وأعلنت الولاية على لسان وزارة الصحة، أمس الجمعة، أن شركة "آر-فارم" المنتجة للقاح "سبوتنيكV "، تستثمر أكثر من 30 مليون يورو لتوسيع منشأة تصنيع في بلدة إيليرتيسين في بافاريا.

وبالأمس، أكد تسودر، المرشح لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل، خلال لقاء قادة الولايات الألمانية الست عشرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على أهمية تسريع إجراءات الترخيص، خصوصا في حالة لقاح "سبوتنيكV " ، مشيرا إلى الدراسات الأوروبية التي أثبتت فعاليته وسلامة استخدامه.

كما أعلنت ميركل، أمس الجمعة، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي استخدام كل اللقاحات التي تقرها وكالة الأدوية الأوروبية، ومن بينها لقاح "سبوتنيكV " الروسي، مشيرة إلى أن ألمانيا قد تشتري اللقاحات بنفسها إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بذلك.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.