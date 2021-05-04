مخاوف من انهيار العرش و"سقوط التاج الملكي" البريطاني بسبب 6 غربان... فيديو

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل غريبة يمكــن اعتبارها من الثقافات القــديمة أو الأساطير المتــوارثة لدى الشعب الــبريطاني، التي تتعلق باستقرار التاج البريطاني الملكي.

شهد برج لندن الشهير بساعته المميزة وموقعه وعراقته بالنسبة للتاريخ البريطاني، احتفالات بمناسبة ولاة فرخي غراب لهما خصوصية كبيرة جدا تتعلق باستقرار التاج الملكي، بحسب المصدر.

وبحسب الفلكلور والتراث البريطاني، فإن وجود هذه الطيور أمر حيوي لبقاء المملكة وعدم سقوطها، وتقول الأسطورة إنه في حال تخلت الغربان الستة المقيمة في البرج عن موقعها، فسوف تسقط المملكة والتاج والبرج.

واشارت المصادر إلى أن الغربان التي كانت تعيش في البرج، والتي كان عددها 4 فقط، قد أنجبت فرخين صغيرين، الأمر الذي أدخل البهجة والسرور لدى بعض الناس.

تقول أسطورة عمرها 350 عامًا أنه يجب أن تبقى ستة غربان في البرج، بموجب مرسوم ملكي، لضمان سلامة المملكة.

في وقت سابق من هذا العام، فُقدت غراب "الملكة" التي كانت تعيش في برج لندن ويخشى العاملون من وفاتها.

واختفت "ميرلينا"، الغراب "ذو الروح الحرة" البالغة من العمر 14 عامًا والتي وصلت إلى البرج في عام 2007، ولا يزال اختفاؤها لغزا، الأمر الذي أثار الكثير من المخاوف بسبب الأسطورة القديمة.

يُعتقد أن تشارلز الثاني كان أول من أصر على حماية الغربان في البرج بعد أن تم تحذيره من أن التاج والبرج نفسه سيسقطان إذا غادرت.