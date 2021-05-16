"عن جد كنت مسلطنة"... نادين نجيم تبكي وتكشف عن قصة "منهنهة"

أكدت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في مقابلة تلفزيونية لها أن كلمة "منهنهة" التي تميزت بها في مسلسل "2020" والذي شاركت من خلاله بالسباق الرمضاني لهذا العام، كانت عفوية جدا.

وقالت نجيم: "ما بعرف كيف طلعت معي، عنجد كنت مسلطنة".

وبحسب ما ذكره موقع "زهرة الخليج"، فإن الفنانة نادين نجيم أشادت بجميع طاقم عمل المسلسل "2020" الذين أدوا أدوارهم من القلب وبصدق، خاصة كارمن لبس ورندة كعدي ويوسف حداد، كما عبرت عن سعادتها بعلاقة الصداقة التي جمعتها مع قصي خولي وقالت:

"قصي خولي شريك، هذه السنة الثانية التي نعمل بها معاً، كنا كتير أصحاب، وكنا فريق عمل، ما حدا كان عم يتخبثن عالتاني"، مؤكدةً أنها لا تمانع أن تقدم دور البطولة مجدداً إلى جانبه.

ومن جهة أخرى قالت أنها لا تمانع القيام بأعمال الدبلجة وتسعد بها كونها تفتح مجالات التعرف على ثقافات البلدان الأخرى.

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وظهر التأثر واضحا على نادين عند ذكر والدها الراحل وقالت باكية: "والدي كان يفرح لنجاحي ويتأثر مع المشاهد، لقد اشتقت له، غادر باكراً وآخر 6 أشهر من حياته كانت صعبة جداً حيث مرض وتدايق"..

و حصل مسلسل "2020" على نجاح باهر خلال الموسم الرمضاني في هذا العام وهو من بطوبة نادين نجيم وقصي خولي كما كان الفنان رامي عياش ضيف شرف في المسلسل،

وكانت نهاية المسلسل مفتوحة لتكون مقدمة لجزء ثاني من المتوقع عرضه في رمضان المقبل.