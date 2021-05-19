بنزيما يعود لقيادة هجوم فرنسا بعد 6 سنوات من الغياب عن الديوك

عاد مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، إلى صفوف منتخب فرنسا بعد غياب دام لأكثر من 6 سنوات.

بنزيما ظهر بقوة مع فريقه ريال مدريد خلال الموسم الجاري، حيث سجل 30 هدفا وصنع 10 آخرين لزملائه بجميع المسابقات، كما يعد الأفضل لقيادة هجوم الديوك بعد المستوى المتراجع الذي قدمه أنطوان غريزمان مع برشلونة.

وأعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي ستقام صيف العام الجاري خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز.

Les 2️⃣6️⃣ Bleus qui partiront sur les routes de l’Europe ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HfochGPPen — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 18, 2021

وغاب بنزيما خلال تلك الفترة بسبب اتهامه بالضلوع في قضية ابتزاز زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا، ليقرر ديشامب بعد ذلك عدم ضمه مجددا لصفوف المنتخب.

وكان ديشامب قد أكد في عدة مناسبات أن بنزيما لن يعود لصفوف المنتخب مجددا، ولكنه أكد يوم الثلاثاء أن مهاجم ريال مدريد عاد ليقود الديوك ولن يكون على دكة البدلاء.

ومن المقرر أن يحمل بنزيما الرقم 19 رفقة منتخب الديوك، ليبدأ تسطير تاريخ جديد معهم، بعدما لعب 81 مباراة سجل خلالها 27 هدفا.