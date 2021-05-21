إلهام شاهين تحكي قصة "وردة" مع سمير غانم

قصت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، حكاية "وردة" مع النجم الراحل، سمير غانم، وما دار في كواليس العمل معه، وما حدث خلف الكاميرات.

ونقل الموقع الإلكتروني "سكاي نيوز عربية"، لقاء مع الفنانة المصرية، التي حاولت استعادة بعض ذكرياتها مع الفنان الراحل، ومشاركتها معه في الأعمال الفنية المختلفة، التي تنوعت ما بين مسرحيات وأفلام وفوازير.

وقالت إلهام شاهين عن عملها مع سمير غانم:

شاركت مع سمير في السينما بفيلم "عصابة النساء"، والتلفزيون بفوازير "فطوطة"، وكذلك المسرح واستمعت جدا بالعمل معه، وخصوصا مسرحية "بهلول في إسطنبول"، والتي استمر عرضها لمدة 5 سنوات لما حققته من نجاح كبير.

وعن كواليس العمل مع الفنان الراحل، أكدت شاهين أن "سمير غانم شخصية حاضرة دائما و كواليس العمل معه رائعة جدا، فهو شخص سلسل بسيط يحب الجميع وصاحب بديهة حاضرة باستمرار، وعند حدوث أي موقف، حتى لو كان صغيرا، لا يمر مرور الكرام ليقول الإفيهات المضحكة عنه، فأنا شخصيا استمتعت بالعمل معه جدا".

وتذكرت الفناة المصرية أحد المواقف التي لا يمكن نسيانها مع غانم، ذات مرة قام أحد الأشخاص بإعطائها وردة بالكواليس قبل صعودها للمسرح، فلم تجد مكان لها، حتى قامت بوضعها على فستانها، وما أن رآها سمير غانم حتى قام بتركيب أكثر من 20 "إفيه" عنها، وأصابتها حالة من الاستغراب على سرعته في تركيب الجمل المضحكة التي تسببت في إضحاك الجميع حتى نهاية اليوم.

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس "كورونا"، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

ويذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير/ كانون الثاني 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.