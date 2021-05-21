ألمانيا... الحكم على مواطن سوري بالسجن المؤبد

حكمت محكمة ألمانية على مواطن سوري ارتكب هجومًا بسكين في مدينة دريسدن، العام الماضي، أسفر عن مقتل شخص واحد، بالسجن مدى الحياة.

وبحسب السلطات الألمانية، فإن الشاب السوري، البالغ من العمر 21 عامًا، متهم بارتكاب جريمة قتل ومحاولة قتل وإيذاء جسدي جسيم.

كان المتهم قد أدين سابقًا، كما ذكرت وسائل إعلامية، وتم إطلاق سراحه من السجن قبل خمسة أيام فقط من ارتكابه هجوم السكين. وخلص الفحص النفسي إلى أن المتهم لا يعاني من اضطرابات عقلية.

وسبق أن أفادت الأنباء أن مواطنًا سوريًا طعن رجلين، يبلغان من العمر 55 و 53 عامًا، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في مدينة دريسدن. ثم توفي أحدهما في المستشفى.

اختار المتهم ضحاياه "لمعاقبتهم بالإعدام" لحفاظهم على "نظام عام حر ومفتوح"، وفقًا لمكتب المدعي العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية.