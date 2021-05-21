دريد لحام يوجه نصيحة للسوريين بشأن الانتخابات... فيديو

وجه النجم السوري الكبير، دريد لحام، نصيحة للشعب السوري، بالتزامن الاستحقاق الدستوري الذي تشهده البلاد.

وظهر لحام في فيديو شاركته "قناة دراما" السورية، معلقا على الحملات الانتخابية في البلاد، قال فيه: "معروف أنو التصويت حق إلكم، لكنه أيضا واجب عليك تجاه سوريا... سوريا عم تستنى صوتك لأنوب يعمل فرق لصياغة مستقبل بلدك".

وظهر لحام في فيدو آخر قال فيه: "نحن في رحم الوطن، لا يجب أن نكون أقل حماسا من أخوتنا السوريين في المغترب بالإقبال على الانتخاب، خاصة أن المغترب اضطر للسفر من بلد إلى بلد... نحن صناديق الانتخاب بجانبنا".

وتابع لحام قائلا: "سوريا تنتظر صوتك، لأنه يصنع الفرق بصياغة مستقبل أمنا سوريا". وأضاف قائلا باللغة المحكية في سوريا: "إذا ما انتخبت ما بيحقلك تحاسب".

وجرت الانتخابات الرئاسية السورية في الخارج يوم أمس الخميس، ولمدة يوم واحد، وبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وانتهى عند السابعة من مساء من نفس اليوم.

يذكر أن هذه الانتخابات هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في سوريا حسب الدستور السوري الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012، ومن المقرر أن يدلي السوريون في الداخل بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في 26 مايو/ أيار الجاري.

وصوت السوريون في الخارج، في الانتخابات التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين هم: بشار الأسد، ومحمود مرعي، وعبد الله عبد الله.