يسرا ترقص مع عمرو دياب في حفل خاص في الجونة... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطعا مصورا للفنانة المصرية يسرا رفقة النجم عمرو دياب من حفل زفاف أحد رجال الأعمال.

وسافرت الفنانة يسرا إلى الجونة لحضور حفل زفاف رجل أعمال اسمه علي جميل، وشاركت يسرا في الغناء على المسرح مع دياب الذي أحيا الحفل بحسب موقع "في الفن" المصري.

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يشار إلى أن يسرا شاركت في رمضان 2021 بمسلسل "حرب أهلية" بطولة باسل خياط، وأروى جودة، وعدد آخر من الفنانين.