مستخدمة رائحة جسدها... أنجيلينا جولي تكشف سر تعاملها مع اجتياح النجل لها... فيديو

نجحت الفنانة أنجلينا جولي في خلق ضجة في يوم النحل العالمي، حيث تعاونت الممثلة الناشطة البالغة 45 عاما مع "ناشيونال جيوغرافيك" للحديث عن أهمية الحفاظ على النحل.

ونشر موقع "هي" صورة للممثلة وهي تحدق مباشرة في الكاميرا بعيون خضراء ثاقبة وبشرة ناعمة مرتدية بلوزة بيضاء عارية الأكتاف فيما مجموعة من النحل تدغدغ عظمتي الترقوة والذقن. وتبدو وكأن خلية نحل قد اجتاحتها.

وكشفت أنجلينا جولي عن عدم قدرتها على الاستحمام لثلاثة أيام كاملة قبل التقاط الصورة لكي يتعرف النحل عليها من رائحة جسدها وقالت: "كان من المضحك أن تكون بنفس الشعر والمكياج وتمسح نفسك بالفيرومون"، وتابعت قائلة: "كان علي أن أضع بعض الأشياء في أنفي وأذني حتى لا أمنحهم العديد من الثقوب لتسلقها".

وتقول جولي: "ظللت أشعر بالنحل على ركبتي وساقي، وعندما أنزلت كل النحل الآخر رفعت التنورة وذهبت بعيدا".

وأكملت أنجلينا القول تعبيرا عن شعورها: "شعرت أنه من الجميل أن تكون على اتصال مع هذه المخلوقات الجميلة"، وأوضحت: "عليك أن تكون ساكنا حقا في جسدك في هذه اللحظة، وهذا ليس سهلا حقا بالنسبة لي".

وعبرت أنجلينا جولي عن فخرها بالخوض في هذه التجربة وأكدت أن الهدف منها كان التعرف على هذه المخلوقات التي ترانا كخطر محتمل وكيفية التعامل معها ومع المخلوقات الأخرى حيث أننا نتشارك هذا الكوكب مع عدد كبير من المخلوقات .

وأطلق على أنجلينا اسم "عرابة" النساء من أجل النحل، وهو برنامج أطلقته منظمة يونيسكو لتدريب ودعم رائدات تربية النحل في جميع أنحاء العالم.