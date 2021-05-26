طبيب روسي يكشف عن طرق لتجنب السكتة الدماغية

وبحسب موقع "مير 24"، عدد الطبيب الروسي خمسة شروط أساسية من شأنها أن تساعد في تجنب ذلك.

وفقًا للطبيب، هناك نوعان من السكتة الدماغية، وهما نقص التروية والنزيف.

تحدث الأولى بسبب نقص الأكسجين (نقص التروية) ويتم تشخيصه في 80٪ من الحالات. والسبب الرئيسي لحدوثها هو الانسداد.

من الخطورة أيضًا تناول الحبوب بشكل مستمر، والتي يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم الجهازي، وهو عامل خطر لتطور هذا المرض.

تحدث السكتة الدماغية النزفية، بحسب الطبيب، في 20٪ من الحالات وتحدث بسبب تمزق الأوعية الدموية. إنها أكثر خطورة من الإقفار، ويمكن أن يتسبب تناول أدوية تسييل الدم وتمزق تمدد الأوعية الدموية في حدوث المرض.

وأشار الطبيب إلى أن جميع السكتات الدماغية تبدأ قبل وقت طويل من النوبة، ويمكن تجنبها من خلال الاهتمام بخمسة عوامل، الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي والكوليسترول والسكر ووزن الجسم والإقلاع عن التدخين.