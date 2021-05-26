فياريال يتوج بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد

اقتنص فريق نادي فياريال لقب الدوري الأوروبي، مساء الأربعاء، لأول مرة في تاريخه على حساب مانشستر يونايتد، وذلك بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وجاء الفوز بعدما أحرز جيرونيمو رولي، حارس فياريال، ركلة الترجيح الحاسمة وأنقذ ركلة نظيره ديفيد دي خيا ليتوج فريقه بطلا للدوري الأوروبي، بعد انتصاره 11-10 بركلات الترجيح على مانشستر يونايتد بعد التعادل 1-1.

ونجا فياريال في الشوط الثاني ليمنح مدربه أوناي إيمري لقبه الرابع في البطولة فيما استمر غياب يونايتد عن الألقاب منذ فوزه بالدوري الأوروبي في 2017.

وهز جيرار مورينو شباك دي خيا بعد ركلة حرة من داني باريخو ليتقدم فياريال في الدقيقة 29 لكن يونايتد أدرك التعادل عبر إدينسون كافاني الذي استغل تسديدة زميله ماركوس راشفورد التي غيرت اتجاهها في الدقيقة 55.

واستمر التعادل في الوقت الإضافي وبعد تسجيل كل اللاعبين ركلاتهم هز رولي شباك دي خيا قبل أن ينقذ تسديدة الحارس الإسباني.