رغم وفاته.. جامعة "نيويورك" تمنح مبتعثا سعوديا درجة البكالوريوس

على الرغم من وفاته قبل ثلاثة أشهر، فإن جامعة أمريكية قد منحت مبتعثا سعوديا درجة البكالوريوس.

وأفاد الموقع الإلكتروني "سبق"، مساء أمس الأربعاء، بأن جامعة نيويورك الأمريكية قد منحت الطالب السعودي المتوفي، عبد الرحمن بن رعد الحمدان (23 عاما) درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من كلية الفنون والعلوم، وذلك بعد وفاته، وقبل تخرجه بـ 3 أشهر فقط.

ونقل الموقع عن المواطن غسان جمل، أن قريبه "عبدالرحمن" قارب على إنهاء مشروع التخرج في مجال تخصصه في علوم الحاسب من كلية الفنون والعلوم، غير أنه توفي، وتم دفنه بمدينة جدة، وذلك قبل تخرجه بـ 3 أشهر.

وأضاف غسان جمل بأن عبدالرحمن كان ذا موهبة منذ الصغر، إذ حصل على العديد من الجوائز العلمية في مسابقات عالمية ومحلية، وكان أحد البارزين في مجال البحث العلمي، فيما يخص الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والبرمجيات، مؤكدا أن قريبه عمل على الكثير من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، وآخرها مشروع تحويل العقل البشري داخل الكمبيوتر، وجعله ناطقًا؛ والهدف صنع لعبة في الواقع الافتراضي لجعل الشخصيات الموجودة فيها تحاور بعقل بشري وليس بنص مكتوب.