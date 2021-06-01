تهمة جديدة بالسرقة تلاحق نانسي عجرم

حققت أغنية "حبك بيقوي" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم أكثر من مليون مشاهدة على قناة هذه المغنية على يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب.

وبدأ بعض الصحفيين باتهام نانسي عجرم بسرقة الأغنية من لحن الفنان محمد المجذوب وأغنيته طلع النهار التي طرحها قبل سنوات، حسب موقع مجلة "ليالينا".

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصد التشابهات بين الأغنيتين، حيث وجدوا أن الرابط الوحيد بين الأغنيتين هو الموزع المصري هاني يعقوب، ولم يصدر الفنان محمد المجذوب أو المتحدث الرسمي باسمه أي بيان تعليقا على هذا الاتهام.

وسبق أن تم اتهام نانسي عجرم بسرقة العديد من الأغاني مثل أغنية "بعيد الشر" للقطري فهد الكبيسي والتي تطابقت مع أغنية "خراب بيوت" لنانسي عام 2017، وأغنية "بدنا نولع الجو" التي باعها الملحن جوزيف جحا لمغنية صاعدة اسمها إنجي عام 2018.

كما اتهم الفنان العراقي روني داوود، في عام 2019، نانسي عجرم بسرقة أغنيته التي تحمل نفس عنوان أغنية نانسي "قلبي يا قلبي" والتي طرحها قبل خمسة أشهر من طرح نانسي لأغنيتها .