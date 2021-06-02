منتج مصري يكشف قصة تذاكر مسرحية قديمة لسمير غانم خارج مصر... فيديو

حل المؤلف والمنتج أحمد الأبياري ضيفا على برنامج "كلمة أخيرة" للناقد طارق الشناوي، ليحكي ذكرياته مع الفنان الراحل سمير غانم والمسرحيات التي قدماها سويا.

وعرض موقع "الفن" فيديو لموقف تذكره الأبياري حدث خلال عرض إحدى المسرحيات خارج مصر، حين طلب شخص خليجي أن يشتري كل تذاكر المسرحية لأنه يريد مشاهدة سمير غانم بمفرده.

رفض القائمون على المسرح هذا الطلب الغريب، ولكنه مع إصرار هذا الشخص وسؤاله عن قيمة التذاكر صعد أحمد الأبياري وحكى لسمير غانم ما حدث فضحك ورفض الأمر، وقال: "ما أروحله البيت أعرض ليه لوحده أحسن".

وتابع الأبياري الحكاية، موضحا أن هذا الشخص اشترى تذكرة واحدة ودفع 20 ألف دولار ثمنا لها، وعندما عرفوا بالأمر وأخبروا سمير غانم سألهم: "هو عاقل؟"، وطلب أن يراه، ليلتقي به ويؤكد له أنه لا يصح أن يشتري التذكرة بهذا المبلغ، لكن، ومع إصرار هذا الشخص على موقفه، وزع سمير غانم المبلغ على كل العاملين في المسرح.

وكانت المنية قد وافت سمير غانم أخيرا عن عمر يناهز 84 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور كبير من أسرة ومحبي النجم الراحل ومن بين الحضور كانت الفنانة إلهام شاهين، يسرا، بيومي فؤاد، هاني رمزي وغيرهم نخبة من النجوم، كما تلقى العزاء زوجي ابنتيه حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.