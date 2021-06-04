هكذا تضامن لاعبو منتخب الجزائر مع فلسطين... فيديو وصور

تضامن لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم مع الشعب الفلسطيني، خلال مباراتهم، أمس الخميس، مع منتخب موريتانيا.

وارتدى اللاعبون الكوفية الفلسطينية بألوان العلمين الجزائري والفلسطيني، وذلك قبل انطلاق صافرة البداية، بحسب موقع "يلا كورة".

وجاء ذلك تعبيرا من لاعبي المنتخب الجزائري، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، بعد العمليات العسكرية التي قام بها الإسرائيلي واستمرار حصاره لحي الشيخ جراح.

ويشار إلى أن العديد من لاعبي الجزائر، سبق لهم أن عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينين، ومنهم رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وإسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي.

كما خطف اللاعبون الأنظار بارتداء قمصان كتبت عليها أسماء لاعبي المنتخب الجزائري (أبطال أفريقيا) باللغة العربية، في سابقة من نوعها.

المنتخب الجزائري لابس الكوفية الفلسطينية باسم فلسطين عليها 🇩🇿🇵🇸#الجزاير_موريتانيا pic.twitter.com/IthKlZReIZ — 𝚁𝚊𝚜𝚔𝚘𝚕𝚗𝚒𝚔𝚘𝚟 ↬♡𓂆 (@ihunsee) June 3, 2021

ونجح منتخب الجزائر في الفور على نظيره الموريتاني، بنتيجة 4-1، خلال المواجهة الودية التي جمعت بينهما على ملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة الجزائرية.

حصار حي الشيخ جراح

وفي وقت سابق، حذرت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

الممثّل الشّرعي، والأجمل، وسفيرنا المتنقّل الذي يتحدّث كل اللغات، منتخب #الجزائر 🇩🇿 يتضامن مع فلسطين 🇵🇸، في لقائه الودّي اليوم أمام موريتانيا، والذي حسمه بنتيجة الانتصار 4-1!

لا جديد على شعب الجزائر الحُرّ، لأن الأوفياء يعرفون بعضهم.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/mdkKdDQ0Rc — Khalil Jadallah (@jadallahkhalil7) June 3, 2021

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، الذين يحتجون على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

مسيرات غاضبة

ودعت حركة "حماس" الفلسطينية، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى المشاركة في "مسيرات غاضبة الجمعة المقبلة، بمدن الضفة الغربية المحتلة، وذلك احتجاجا على استئناف الاحتلال ومستوطنيه لاقتحامات المسجد الأقصى"، وفقا لتعبير الحركة.

لاعبو المنتخب الوطني يرتدون قمصان مكتوبة باللغة العربية 🇩🇿

ماشاء الله 🇩🇿❤#الجزائر pic.twitter.com/PLJklS8wwl — Ahmed Saknder🇩🇿 (@ahmedskndr23) June 3, 2021

وقالت الحركة، في بيان لها، إننا "ندعو لجعل الجمعة القادم يوم غضب في مدن الضفة الغربية، والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس، وقطع الطرق الالتفافية، والتصعيد ضد المستوطنين الذي يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال".

وأضاف البيان، أن "اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، محاولة يائسة لحفظ ماء الوجه لحكومة الاحتلال"، موضحا أن "هذا الاعتداء سيقابل بمزيد من المقاومة والتصدي".

وأكدت "حماس"، أن الشعب الفلسطيني جاهز لخوض "مشروع التحرير الوطني، والدفاع عن الأرض والمقدسات، وتفعيل المقاومة الشاملة ضد الاحتلال والمستوطنين، وهو الخيار القادر على لجم العدوان وردع المستوطنين".