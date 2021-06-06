سعودي يفاجئ أصالة على المسرح ويجبرها على التوقف... فيديو

فاجأ أحد المعجبين السعوديين الفنانة السورية، أصالة نصري، خلال تواجدها في الحفل الذي أقامته قبل أيام في العاصمة السعودية الرياض، بدعوة من هيئة الترفيه السعودية.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي العربية، الفنانة أصالة وهي على المسرح خلال الحفل بزي مشابه تماما للزي الذي ظهرت فيه أثناء الحفل الذي نشرته "روتانا" في صفحتها على "تويتر".

وأثناء مرور أصالة على خشبة المسرح، صرخ أحد المعجبين بصوت عال سمعه الجميع، وقال: "أصالة أحبك".

وتوقفت أصالة عند سماعها الكلمة وعادت خطوة إلى الخلف لتتوجه إلى صاحب الصوت وتقوله له "احلف".

وتداول السعوديون بشكل واسع المقطع معبرين عن إعجابهم بهوء أصالة وردها على جمهورها وبساطتها.

ووقعت الحادثة في الثاني من يونيو/ حزيران، يوم الأربعاء الماضي، عندما أحيت أصالة حفلا كبيرا في الرياض، بحسب "عربي بوست".

وقالت أصالة قبل بدء الحفل: "هي فرصة، إقامة حفلات من هذا النوع كي تستمتع الناس بالموسيقى ولقاء الفنان مع الناس، له في نفوس الناس وقع أجمل مما يرونه على التلفزيون".