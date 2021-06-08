عمرو سعد يكشف عن عمل له يجمع "قطبي الإنتاج في مصر ولبنان"

أعلن الممثل المصري ​ عمرو سعد عبر حسابه على إنستغرام عن تحضيره لعمل فني جديد يجمع المنتج اللبناني صادق الصباح والمنتج المصري كامل المصري​، من دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالعمل.

ونشر عمرو صورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، جمعته بصادق وكامل، نشرتها مجلة "الفن" على موقعها الالكتروني، وعلّق قائلا:

"الحمد لله، تم توقيع الشراكة بين قطبي الإنتاج في مصر ولبنان: الأستاذ كامل أبو علي، والأستاذ صادق الصباح على فيلمي القادم والإعلان عن التفاصيل قريبا".

وكشف مصدر مطلع أن أبرز الأعمال التي ستنتج عن هذه الشراكة سيؤخذ من روايتين للكاتب الراحل نجيب محفوظ: اللص والكلاب وأولاد حارتنا، من خلال فيلم وسلسلة من الحلقات، وقال المصدر: "ستتم إعادة تجسيد رواية اللص والكلاب بشكل ضخم جدا ومزجها مع القصة الأصلية التي حدثت بالفعل لشخص في ستينيات القرن الماضي، اسمه محمود أمين سليمان".

وسبق لعمرو أن تعاون مع شركة صباح إخوان في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل ملوك الجدعنة وشاركه في البطولة الممثل المصري مصطفى شعبان​، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.