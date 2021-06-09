آمال ماهر لجمهورها: أنتم سبب قوتي في أضعف لحظات حياتي

طالبت المطربة المصرية، آمال ماهر، جمهورها بالدعاء لها، مشددة على أن "الشكوى لغير الله مذلة".

وتحدثت آمال ماهر إلى جمهورها في منشور جديد عبر "فيسبوك"، قائلة: "ربنا وحده عالم مساندتكم ليا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوء ظروف عدت عليّا في حياتي، لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر، ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر ابتلاءات حياتي".

وتابعت آمال ماهر في منشورها: "كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس ..الشكوىٰ لغير الله مذلة، ولله فقط بـ أُقدم شكوتي، و من الله فقط أنتظر الفرج..".

واختتمت الفنانة المصرية منشورها، قائلة: "هيفضل حبكم ودعمكم أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله ،وأي تماسك أو صلابة أنا فيها سببها سند ربنا اللي سندهولي بيكم .. دعواتكم".

يذكر أن آمال ماهر كانت قد فاجأت جمهورها بخبر صادم، الأربعاء الماضي، عندما أعلنت اعتزالها وابتعادها تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، وذلك لظروف خاصة وخارجة عن إرادتها، وفقا لتعبيرها.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها لا تفكر في الوقت الحالي سوى بالابتعاد عن الوسط الفني.

أما في ما يخص ألبومها الذي كانت على وشك إطلاقه، فأوضحت أنه مؤجل لأجل غير مسمى، على الرغم من حماسها الشديد سابقاً لتقديمه، موجهة، في رسالتها الحزينة، الشكر لكل من ساندها في رحلتها الفنية وحياتها، وإلى جمهورها العربي من المحيط إلى الخليج.

وكانت الفنانة آمال ماهر كشفت، أخيرا، عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية. وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام": "حاليا كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي". وأوضحت ماهر أن الغرض من هذا الهجوم الكبير هو إغلاق الموقع الرسمي الخاص بها وكل حساباتها.