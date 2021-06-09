آمال ماهر لجمهورها: أنتم سبب قوتي في أضعف لحظات حياتي

وتحدثت آمال ماهر إلى جمهورها في منشور جديد عبر "فيسبوك"، قائلة: "ربنا وحده عالم مساندتكم ليا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوء ظروف عدت عليّا في حياتي، لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر، ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر ابتلاءات حياتي".
وتابعت آمال ماهر في منشورها: "كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس ..الشكوىٰ لغير الله مذلة، ولله فقط بـ أُقدم شكوتي، و من الله فقط أنتظر الفرج..".
واختتمت الفنانة المصرية منشورها، قائلة: "هيفضل حبكم ودعمكم أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله ،وأي تماسك أو صلابة أنا فيها سببها سند ربنا اللي سندهولي بيكم .. دعواتكم".
يذكر أن آمال ماهر كانت قد فاجأت جمهورها بخبر صادم، الأربعاء الماضي، عندما أعلنت اعتزالها وابتعادها تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، وذلك لظروف خاصة وخارجة عن إرادتها، وفقا لتعبيرها.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها لا تفكر في الوقت الحالي سوى بالابتعاد عن الوسط الفني.
أما في ما يخص ألبومها الذي كانت على وشك إطلاقه، فأوضحت أنه مؤجل لأجل غير مسمى، على الرغم من حماسها الشديد سابقاً لتقديمه، موجهة، في رسالتها الحزينة، الشكر لكل من ساندها في رحلتها الفنية وحياتها، وإلى جمهورها العربي من المحيط إلى الخليج.
وكانت الفنانة آمال ماهر كشفت، أخيرا، عن تعرضها لهجوم كبير وبطرق غير شرعية. وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام": "حاليا كل حساباتي الرسمية على السوشيال ميديا تتعرض لهجوم كبير بطرق غير شرعية وكذلك موقعي الرسمي". وأوضحت ماهر أن الغرض من هذا الهجوم الكبير هو إغلاق الموقع الرسمي الخاص بها وكل حساباتها.
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