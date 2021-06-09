فنانة مصرية: اعتقدوا أنني ابنة دلال عبد العزيز الحقيقية لكنني سورية أردنية... فيديو

كشفت فنانة مصرية في لقاء تلفزيوني بثّ، أمس، عن أصولها السورية الأردنية، وعن علاقتها بعائلة النجم المصري الراحل سمير غانم.

أحدث الظهور الأخير للفنانة المصرية، دنيا عبد العزيز، ضجة بعد كشفها عن مجموعة معلومات لأول مرة في مقابلة أجرتها على تلفزيون "CBC".

وكشفت عبد العزيز في لقاء عبر برنامج "إسألني"، عن علاقتها بعائلة سمير غانم، وانطلاقتها الفنية الأولى، حيث نوهت إلى أن أول ظهور لها كان مع النجمة، دلال عبد العزيز، في فيلم "صراع الزوجات".

وبحسب الفنانة المصرية، اعتقد أغلب الجمهور أنها ابنتها في الحقيقة، لأنها ولدت في الفترة نفسها التي ولدت فيها دلال ابنه سمير غانم، ونوهت إلى أن أمها ربطتها علاقة صداقة طيبة مع النجم الراحل سمير غانم وأن ابنته سميت على اسمها.

ونوهت عبد العزيز إلى حقيقة توصيفها الوظيفي، مشيرة إلى أن خانة الوظيفة المضمنة في البطاقة القومية الخاصة بها، كتب فيها "مخرجة سينمائية"، لأن هذا هو تخصصها الدراسي، مؤكدة أنها لم تخرج أي عمل حتى اليوم.

وكشفت عبد العزيز خلال اللقاء عن معلومات جديدة تتعلق بأصولها وجذور عائلتها، حيث بينت أنها من أصول سورية أردنية من ناحية الأم ومصرية الأب، بحسب "سيدتي".

وأشارت الفنانة إلى أنها ولدت في سوريا، ولكنها عاشت طفولتها في دولة الكويت، وأتت إلى مصر لتقيم فيها بشكل دائم بعمر 10 سنوات.