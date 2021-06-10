احذر... تطبيق "واتسآب" معرض للاختراق

كشف مركز إرشادي للأمن السيبراني، أن تطبيق المراسلة الشهير "واتسآب"، معرض للاختراق، نتيجة وجود ثغرات رقمية.

ونشر المركز الوطني الإرشادي السعودي للأمن السيبراني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الأربعاء، حذر فيها من وجود ثغرة تهدد باختراق تطبيق "واتسآب".

تحذير أمني رقم: 2021-307



تاريخ: 9/6/2021



بخصوص تحديث أمني في منتجات Microsoft: https://t.co/B8OH98nZD5#Saudi_CERT pic.twitter.com/IEDO3GGCta — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) June 9, 2021

وأفاد المركز السعودي بأن "الأمن السيبراني" قد أكد أن تطبيق المراسلة الشهير "واتسآب" للأجهزة الإلكترونية، التي تعمل بنظام "أندرويد"، هو تطبيق معرض للاختراق على نسخة (v2.21.8.13)، بدعوى وجود ثغرة تتيح للمهاجم تجاوز المسار.

ودعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني المستخدمين كافة إلى تحديث النسخ إلى الأحدث، عبر الدخول إلى متجر التطبيقات "بلاي ستور"، فيما أصدر تحذير أمني آخر يتعلق بوجود ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية في بعض تطبيقات أو منتجات "ميكروسوفت".

تحذير أمني رقم: 2021-305

تاريخ: 8/6/2021



بخصوص تحديث أمني في منتجات Whatsapp: https://t.co/4zP3imHnaY#Saudi_CERT pic.twitter.com/gcuJT7NSIy — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) June 8, 2021

وأكد مركز الأمن السيبراني أنه يمكن استغلال هذه الثغرات المتعددة، وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، أو هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، فضلا عن الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات التي يحتويها تطبيق المراسلة "واتسآب".