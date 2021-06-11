إنهاء برنامج "تلفزيون الواقع" لعائلة كارداشيان

توقفت عجلة برنامج "تلفزيون الواقع" عن الدوران، والذي كان سببا رئيسا في شهرة كيم كارداشيان وأخواتها.

وتم عرض الحلقة الأخيرة من البرنامج، أمس الخميس، والتي انتهت بدموع وعناق، وذلك بعد مرور 14 عاما كاملة على بداية البرنامج، الأكثر شهرة حول العالم، وهو البرنامج الذي سجل عالم الموضة والأحداث والعلاقات داخل عائلة كارداشيان.

وذكر "الموقع الإلكتروني سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أنه عرضت، أمس، الحلقة الأخيرة من برنامج "مواكبة آل كارداشيان"، أو "كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز"، والتي قالت فيها كيم كارداشيان:

لست نادمة. كانت هذه أجمل 10 سنوات ونصف في حياتي.

وأكدت كيم أنها من أكثر الفتيات المحظوظات حول العالم، بعدما أتيح لها فرصة العمل مع عائلتها، بشكل يومي، وأنها بفضل هذا البرنامج، أصبحت على ما هي فيه، الآن.

وتعتزم عائلة كارداشيان العودة في حلقة من جزئين، ستذاع يومي 17 و20 يونيو/حزيران الجاري، وذلك بالتوازي مع اتفاق العائلة على مسلسل جديد سيبث على منصة "هولو"، وأنه من المتوقع إطلاق ذاك البث، هذا العام، وهو ما وصفته كريس جينر، والدة كيم، بأنه "الفصل التالي" في حياة العائلة ككل.

ويشار إلى أن الحلقة الأولى من برنامج "تلفزيون الواقع" أذيعت عبر شبكة "إي"، وهي تابعة لشركة إن.بي.سي يونيفرسال، وذلك في العام 2007، إذ بدء البث فيه في أكثر من 90 دولة حول العالم، وبعشرين لغة.