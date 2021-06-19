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    المطربة السورية أصالة نصري

    بلقيس تثير الجدل بـ "انتهى" وأصالة بـ"كأنه لم يكن"... "أزمة" واحدة تجمع نجمتين

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    أثارت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، الكثير من الجدل بعد سلسلة منشورات وتعليقات شاركتها على صفحتها في "إنستغرام"، تضمنت عبارات أشارت، وبحسب وسائل إعلام عربية، إلى انتهاء علاقتها بزوجها رجل الأعمال السعودي.

    وشاركت بلقيس عدة منشورات منذ الأمس على صفحتها في "إنستغرام" حيث أتى في أحد المنشورات صورة كتب عليها كلمة "انتهى".

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    ونشرت في وقت لاحق صورة أخرى كتب عليها "لا أحبه ولا أكرهه"، وعلقت على الصورة قائلة: "لا أعرف من سيقرأ تعليقي لكن اتمني لك السعادة وراحة البال".

    وتفاعل الكثيرون مع منشورات بلقيس، وتوقع بعض متابعيها من المنشورات إشارة لإعلان انتهاء أزمتها مع زوجها رجل الأعمال السعودي.

    بالإضافة إلى متابعي بلقيس، تفاعل الكثير من الفنانين على المنشرات، على رأسهم الفنانة السورية أصالة نصري، حيث قالت في تعليق على منشور بلقيس: "انتهى وكأنه لم يكن".

    وبحسب موقع "فوشيا" المتخصص بأخبار الفن، "اعتبر الجمهور أن النجمتين بلقيس وأصالة اجتمعتا على قضية الطلاق، وأن الأخيرة حاولت أن تساندها وكأن لسان حالها يقول (نعم انتهى)".

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    وشاركت قبل ساعات، الفنانة بلقيس مقطع فيديو، يظهر من خلاله ما يشبه الإعلان الترويجي لعمل فني جديد يحمل عنوان "انتهى"، الأمر الذي من شأنه أن يضح حدا للكثير من التكهنات والتوقعات حول علاقتها مع زوجها.

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    وكتبت بلقيس في تعليقها على الفيديو عبارة "انتهى" مع تاريخ الغد، 20.06.2021، في إشارة، ربما، إلى موعد إعلانها عن عملها الجديد.

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    وفاجأت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، الجمهور بإعلانها للمرة الأولى، قبل أشهر ومن خلال اتصال هاتفي مع أحد البرامج التلفزيونية، رفع قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي، سلطان عبد اللطيف.

    وردت بلقيس، في اتصال هاتفي مع برنامج "أم بي سي تريندنغ"، على سؤال حول سبب غياب زوجها عن الظهور معها مؤخراً، وهو الذي كان يرافقها دائماً في كل تحركاتها ورحلاتها، قائلة: "رفعت قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلنا ثقة بالقضاء النزيه".

    وأضافت أنها "لا تستطيع الحديث كثيراً في الموضوع، لأن بينهما أجمل هدية في العالم وهي ابنهما الوحيد تركي"، مشيرة إلى أنها كثيراً ما تُسأل عن سبب عدم مرافقة زوجها لها في الآونة الأخيرة.

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    الكلمات الدلالية:
    غناء, بلقيس فتحي, بلقيس, أصالة نصري, خليجي, فن
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