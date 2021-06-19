بلقيس تثير الجدل بـ "انتهى" وأصالة بـ"كأنه لم يكن"... "أزمة" واحدة تجمع نجمتين

وشاركت بلقيس عدة منشورات منذ الأمس على صفحتها في "إنستغرام" حيث أتى في أحد المنشورات صورة كتب عليها كلمة "انتهى".
وتفاعل الكثيرون مع منشورات بلقيس، وتوقع بعض متابعيها من المنشورات إشارة لإعلان انتهاء أزمتها مع زوجها رجل الأعمال السعودي.
بالإضافة إلى متابعي بلقيس، تفاعل الكثير من الفنانين على المنشرات، على رأسهم الفنانة السورية أصالة نصري، حيث قالت في تعليق على منشور بلقيس: "انتهى وكأنه لم يكن".
وبحسب موقع "فوشيا" المتخصص بأخبار الفن، "اعتبر الجمهور أن النجمتين بلقيس وأصالة اجتمعتا على قضية الطلاق، وأن الأخيرة حاولت أن تساندها وكأن لسان حالها يقول (نعم انتهى)".
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وشاركت قبل ساعات، الفنانة بلقيس مقطع فيديو، يظهر من خلاله ما يشبه الإعلان الترويجي لعمل فني جديد يحمل عنوان "انتهى"، الأمر الذي من شأنه أن يضح حدا للكثير من التكهنات والتوقعات حول علاقتها مع زوجها.
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وكتبت بلقيس في تعليقها على الفيديو عبارة "انتهى" مع تاريخ الغد، 20.06.2021، في إشارة، ربما، إلى موعد إعلانها عن عملها الجديد.
وردت بلقيس، في اتصال هاتفي مع برنامج "أم بي سي تريندنغ"، على سؤال حول سبب غياب زوجها عن الظهور معها مؤخراً، وهو الذي كان يرافقها دائماً في كل تحركاتها ورحلاتها، قائلة: "رفعت قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلنا ثقة بالقضاء النزيه".
وأضافت أنها "لا تستطيع الحديث كثيراً في الموضوع، لأن بينهما أجمل هدية في العالم وهي ابنهما الوحيد تركي"، مشيرة إلى أنها كثيراً ما تُسأل عن سبب عدم مرافقة زوجها لها في الآونة الأخيرة.
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